Le voci di calciomercato che coinvolgono la Roma continuano a susseguirsi con costanza. Tra i nomi circolati nelle scorse settimane c’è anche quello di Nick Woltemade, attaccante dello Stoccarda, accostato ai giallorossi. Tuttavia, in un’intervista rilasciata a Stuttgarter Zeitung, l’amministratore delegato del club tedesco, Alexander Wehrle, ha smentito le recenti indiscrezioni sul possibile interesse romanista. Ecco le sue dichiarazioni:

Sulle possibilità di cessione?

“Anche la prossima stagione andremo avanti con Nick. Punto e basta! Tutti i club tedeschi, tranne il Bayern Monaco, sono disposti a parlare del trasferimento di un giocatore chiave al di sopra di una certa cifra. Ovviamente questo vale anche per noi, ma non c’è ancora stata alcuna offerta verbale o scritta o per lui”.

Sul rinnovo del calciatore?

“Non c’è motivo di agire immediatamente. Inoltre siamo in costante dialogo con i nostri giocatori e i loro agenti e questo vale anche per Nick”.