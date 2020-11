La Gazzetta dello Sport (C.Laudisa) – La maggior parte dei club fa i salti mortali per restare al passo con i pagamenti degli stipendi. Altri preferiscono ridursi all’ultimo momento, cioè il 1° dicembre, per restare in carreggiata ed evitare penalizzazioni. Nei giorni scorsi è emerso il caso del Napoli, ma in una situazione simile c’è anche la Lazio. In scia Benevento, Genoa e Sampdoria. Tutti sono in regola, ma c’è tempo fino a martedì per saldare tutto il trimestre.