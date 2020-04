Trappola tagli. Club e giocatori in un labirinto

Corriere dello Sport (A.Ramazzotti) – Le trattative per i tagli degli stipendi, da portare avanti con lo spogliatoio o addirittura con i singoli giocatori grazie alla sponda del procuratore di turno, le varie società le hanno già iniziate più o meno tutte. Chi in modo diretto, coinvolgendo già la “commissione sindacale” della squadra, chi raccogliendo l’orientamento del capitano e degli altri due-tre giocatori più rappresentativi. A breve però bisognerà passare dalle chiacchiere ai fatti ovvero a mettere nero su bianco le decurtazioni. Lo chiedono i bilanci e la scarsa liquidità con la quale i club stanno facendo i conti. Arrivare al traguardo, ovvero a un risparmio importante, non sarà facile. La Juventus ha bruciato tutti sul tempo perché non aveva né prestiti né giocatori in scadenza. Ieri il Brescia ha annunciato l’accordo con i suoi calciatori, la Roma ha trovato un’intesa. Le altre hanno tutte trappole con cui fare i conti.