Sticchi Damiani non ci sta e risponde a Mourinho: “Orgogliosi del nostro terreno di gioco”

Nel commentare il pareggio (1-1) della Roma contro il Lecce, José Mourinho non ha lesinato porre l’accento sulle condizioni non ottimali del terreno di gioco del Via del Mare. Di tutta risposta, è arrivata la replica del presidente dei salentini. Saverio Sticchi Damiani ha così commentato le parole di Mou, senza tuttavia mai citarlo: “Orgoglioso dei miei ragazzi (…e del nostro terreno di gioco“, le parole affidate ad un post su Facebook. Mourinho aveva evidenziato come il manto erboso non permettesse “di giocare di prima, i giocatori si lamentavano perché la palla si alzava. Era difficile fare un calcio di qualità“.