Stessa giornata e all’Olimpico entrambe: solo un precedente

Roma e Lazio entrambe in casa la prossima giornata perché a fine maggio l’Olimpico dovrà essere libero per permettere i lavori per gli Europei. Soltanto un precedente nella storia e risale a 31 anni fa: la Roma giocò il 19 febbraio del 1989 e poi la Lazio il 19. La squadra di Liedholm perse 3-1 e quella di Materazzi pareggiò 0-0. C’è un altro precedente che riguarda l’Olimpico e che risale al 1955 quando si giocarono due partite nello stessio giorno e di fila: Roma-Atalanta 3-2 e Napoli-Fiorentina 4-2 petché i partenopei avevano il campo squalificato. Lo riporta il Corriere della Sera.