Stasera Smalling torna titolare. E poi aspetterà il sì dello United

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Negli scorsi giorni Chris Smalling si è concesso un giorno di mare a Fregene e sono stati tanti i tifosi a chiedere una foto con lui. Il difensore inglese è diventato ormai amatissimo dai romanisti e forse anche questo avrà avuto il suo peso nella scelta di restare a Trigoria. Chris ha infatti già espresso a tutti la sua decisione e per questo la Roma sta cercando di trovare l’accordo con il Manchester United. I contatti sono quotidiani e questa settimana potrebbe rivelarsi decisiva, visto che la volontà del club è quella di chiudere presto per poterlo avere a disposizione per l’Europa League. Il 3 agosto andrà presentata la lista, Smalling per quel giorno dovrà essere romanista a tutti gli effetti nelle intenzioni di Fonseca. Intanto oggi il centrale inglese tornerà in campo dal primo minuto, senza pensare ai 23 milioni chiesti dallo United o ai 17 offerti dalla Roma.