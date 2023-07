Corriere della Sera (G.Piacentini) – Seconda amichevole in Portogallo per la Roma, che stasera alle ore 21 (diretta tv su Dazn) allo stadio municipale di Albufeira affronterà l’Estrela Amadora, formazione neopromossa nella massima serie portoghese. In dubbio la presenza del difensore Gianluca Mancini, che contro il Braga ha subito un forte colpo al naso e ieri si allenato con una mascherina protettiva. Ufficializzata anche la terza amichevole, che chiuderà il ritiro: mercoledì 2 agosto alle 20.45 italiane, i giallorossi affronteranno la Farense allo stadio Sao Luis di Faro. Al termine della partita, la squadra farà ritorno nella Capitale.