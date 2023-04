Stankovic: “Non abbiamo subito troppo la Roma. Cori? Fiero di essere ‘zingaro'”

Dejan Stankovic ha commentato la sconfitta per 3-0 della Sampdoria contro la Roma. Di seguito le parole del tecnico blucerchiato.

Il rosso ha portato rabbia: è cambiata la gara?

Mi è dispiaciuto che siamo rimasti in 10. Posso dire che abbiamo tenuto bene in campo, come potevamo, era difficile 10 contro 10 in campo, figuriamoci 10 contro 9. Faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno tenuto il campo, non commento gli episodi, lascio agli esperti i commenti, per me non cambierà nulla, resta il rammarico. Mi sono piaciuti i ragazzi, abbiamo fatto una grande partita, non abbiamo subito troppo da una squadra come la Roma che punta ad andare in Champions League.

I complimenti senza punti servono a poco, ma anche Mourinho ha fatto i complimenti.

Faccio i complimenti per la vittoria, noi pensiamo alla prossima partita perché è molto importante nell’ambiente e faccio i complimenti alla tifoseria, anche oggi da 10.

Quanto è difficile incoraggiare sempre i ragazzi con questa classifica?

Ultimi 5 minuti abbiamo preso due gol, contropiede e rigore, ma loro sono davvero attaccati a questa maglia e capiscono quanta difficoltà ci sia. La viviamo tutti i giorni e troviamo le forze perché siamo orgogliosi e siamo professionisti. Vogliamo andare controcorrente e troveremo la voglia di rialzarci. Settimana prossima avremo una bellissima partita davanti ai nostri tanti tifosi, perché saranno tanti. Stanno facendo molto di più di quanto qualcuno si aspetti in situazioni come la nostra, perciò li ringrazio.

Mini torneo con Cremonese, Spezia, Lecce?

Sì, dobbiamo leccarci le ferite e recuperare, abbiamo il tempo ed un filotto di 3 partite, non dico alla nostra portata perché rispetto la Serie A e quello che porta ogni partita, ma ce la giochiamo, abbiamo sfatato il tabù in casa battendo il Verona e sono sicuro che i ragazzi faranno molto bene.