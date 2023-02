Stamattina test decisivo per la Joya e per Tammy

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) –Mai come questa volta I dubbi di Mourinho sono giustificati. Stamattina, infatti, Dybala e Abraham sosterranno il provino decisivo, anche se la convocazione di entrambi non è in dubbio. Ieri l’inglese ha lavorato in gruppo, ma sicuramente la pressione che la maschera protettiva esercita sulla palpebra inferiore sinistra – suturata con del punti dopo il taglio riportato contro il Verona – non lo fa stare tranquillo. Se vogliamo, il discorso è ancora più complesso per Dybala. Una settimana fa proprio col Salisburgo ha accusato un affaticamento al flessore della coscia sinistra che lo ha fatto uscire all’intervallo. Adesso sta meglio, ma non è al massimo. Possibile che Mou lo tenga in panchina per giocarselo come asso nella manica. Così, detto che anche Pellegrini non è al meglio, il dubbio si riverbera sulle fasce. Se Zalewski giocherà a sinistra, a destra il ballottaggio è fra Celik e Karsdorp. In ogni caso, stasera I cambi potrebbero avere un peso specifico decisivo. E la Roma li ha.