Stallo Svilar. Ma la priorità resta la Roma

Corriere dello Sport (R. Maida) – La Roma si sente abbastanza tranquilla sul futuro di Svilar, che non ha ancora l’accordo con Ghisolfi per il rinnovo. Le volontà, però, sono chiare. “Voi avete più fretta di me sul contratto”, diceva lo scorso aprile.

Intanto Svilar è in vacanza ad Anversa e a luglio si presenterà per il ritiro a Trigoria. E non ha alcuna intenzione di provocare alcuna rottura con il club che lo ha valorizzato e lo ha spinto dal ruolo di terzo al Benfica a punto fermo della squadra.