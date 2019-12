Stadio, slitta l’entrata del magnate ceco: un altro mese per avere le quote di Parnasi

La definizione del complesso accordo tra Unicredit e l’imprenditore ceco Vitek per comprare i terreni di Parnasi va ai supplementari. I legali delle parti dovrebbero chiedere al tribunale fallimentare di Roma una proroga di circa 30 giorni nell’udienza per il fallimento di Parsitalia. In totale l’investimento di Vitek si aggira sui 450 milioni di euro: 300 per Cap Dev, 60 per Parsitalia e 90 per Eurnova. Dovendo sviulppare i vari progetti si potrebbe avvicinare il miliardo di euro con il tempo. Lo riporta Il Messaggero.