L’iter per la costruzione del nuovo stadio della Roma continua senza interruzioni.
Secondo il giornalista Alessio Di Francesco, venerdì 6 marzo alle 8:30, si terrà la seduta della commissione congiunta Urbanistica e Mobilità, convocata per esaminare il progetto di Pietralata.
Durante la seduta, i consiglieri delle due commissioni analizzeranno gli aspetti legati all’impatto urbanistico e alla sostenibilità della mobilità, come delineato nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) presentato dalla Roma e già approvato in Giunta. La discussione precede il voto definitivo previsto per il 13 marzo, che segnerà la conclusione della fase di competenza comunale, prima che l’intero dossier passi alla Regione Lazio per la Conferenza di Servizi decisoria.