Le Commissioni Patrimonio e Lavori Pubblici hanno approvato la delibera sul progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo Stadio della Roma.

Yuri Trombetti, presidente della Commissione Patrimonio di Roma Capitale, ha rilasciato delle dichiarazioni a riguardo:

“Le Commissioni congiunte Patrimonio e Lavori Pubblici hanno approvato oggi la delibera sul progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo stadio della AS Roma a Pietralata, verificando il recepimento delle indicazioni espresse dall’Assemblea Capitolina nel 2023 sul pubblico interesse. Il progetto prosegue ora l’iter nelle Commissioni competenti“.

Trombetti ha poi continuato parlando della riqualficazione del quadrante della città dove sorgerà il nuovo stadio:

“È un’opera strategica per la rigenerazione urbana di un quadrante importante della città e per lo sviluppo economico, sportivo e turistico di Roma, rafforzandone il ruolo internazionale. L’intervento prevede riqualificazione del verde e dei servizi, potenziamento dei trasporti, nuove aree verdi e valorizzazione delle presenze archeologiche. L’opera comporterà oneri per oltre 80 milioni di euro a carico della società: 32 milioni saranno versati a Roma Capitale, la restante parte destinata a opere di urbanizzazione. Un grande progetto che coniuga modernità e sostenibilità, anche dal punto di vista energetico, opportunità economiche e sviluppo, riqualificazione ambientale e urbana, portando Roma a un livello di infrastrutture sportive e di intrattenimento realmente internazionale“.