La questione nuovo stadio della Roma si arricchisce giorno dopo giorno di nuove pagine.

L’ultimo appuntamento arriva dalla commissione congiunta Mobilità Urbanistica e Ambiente dove, come riportato da Alessio Di Francesco su X, alcuni consiglieri si sono resi protagonisti di un vero e proprio sfottò verso uno dei presidenti di commissione, vestito con un outfit biancoceleste.

Le dichiarazioni di Albino Ruberti, direttore generale di Roma Capitale:

“Non è che con questa delibera finisce l’iter per lo stadio della Roma. Ci saranno altri passaggi importantissimi come l’assoggettabilità a Vas e la Conferenza di Servizi decisoria. Non si esaurisce qui né il dibattito né la procedura“.