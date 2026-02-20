Arrivano aggiornamenti sul futuro dello stadio della Roma.
Nei prossimi giorni potrebbe esserci un ulteriore passo avanti nell’iter per la realizzazione dell’impianto e, come rivelato dal giornalista Alessio Di Francesco, è probabile che il voto di conferma del pubblico interesse possa arrivare in aula già dal 5 marzo.
Il post su X del giornalista:
https://x.com/DiFrancescoAle/status/2024805935378481555?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2024805935378481555%7Ctwgr%5E5207b4bfae3788b99a3e43b386a64abecb309498%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Flaroma24.it%2Frubriche%2Fstadio-roma%2F2026%2F02%2Fstadio-roma-probabile-arrivo-in-aula-del-voto-di-conferma-del-pubblico-interesse-gia-dal-5-marzo