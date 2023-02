Stadio Roma, Malagò: “Arrivati a una delibera imprescindibile. Entro quest’anno vogliamo avviare i cantieri”

Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, è intervenuto ai microfoni di Dire, commentando la situazione dello Stadio della Roma: “Complimenti ai due soggetti in causa: Comune e Roma calcio. In poco tempo sono arrivati a una delibera imprescindibile. Entro quest’anno vogliamo chiudere il progetto esecutivo e avviare i cantieri. Penso che, a differenza delle amministrazioni precedenti, con questo attestato si andrà a dama. Mi auguro che anche la Lazio individui presto un’area per un suo stadio. Sarebbe un upgrade per la città”.

Con lui anche l’assessore allo Sport di Roma Capitale, Alessio Onorato: “Il nostro approccio è stato diverso rispetto altre amministrazioni precedenti. Gli stadi vogliamo farli, non parlarne. I fallimenti del passato hanno danneggiato la città e noi entro quest’anno vogliamo chiudere il progetto esecutivo e avviare i cantieri”.