Si apre nuovamente il dibattito relativo al nuovo stadio della Roma. Questa volta, alla vigilia dei nuovi scavi archeologici, in programma settimana entrante. Nello specifico, come riporta LaPresse, tre esponenti del Movimento 5 Stelle, Dario Tamburrano, Daniele Diaco e Stefano Rosati, hanno presentato un esposto ai carabinieri forestali. Oggetto di quest’ultimo, il bosco e la passerella ciclo-pedonale per il collegamento con via Livorno.

In particolare, viene chiesto al capo dei Carabinieri di accertare se la decisione di realizzare lo stadio sia stata presa valutando tutti i documenti in possesso del Comune. Lo stesso Comune, più volte in passato, ha ribadito come l’iter sia stato svolto regolarmente e nel rispetto della legge. La presa di posizione, non nuova da parte dei tre esponenti, appare come un tentativo di attacco politico nei confronti della Giunta guidata dal sindaco Roberto Gualtieri.

Tamburrano già lo scorso mese si è visto respingere, insieme all’ex sindaco Ignazio Marino, una richiesta di “congelare l’iter per lo stadio affinché la realtà dei fatti emerga nella sua completezza ed il bosco venga salvaguardato”. Polemiche finora che non preoccupano chi invece sul progetto continua a lavorare.