Prosegue l’iter di avvicinamento al nuovo stadio della Roma.

A chiarire la situazione è Lorenzo Marinone, Consigliere Comunale di Roma Capitale e Presidente della Commissione di Bilancio, che sul proprio profilo Instagram ha riassunto la “timeline” dello Stadio della Roma, ovvero le date più importanti che nelle prossime settimane porteranno a sviluppi in merito.

Il 26 febbraio ci sarà la votazione in Giunta; tra il 2 e il 6 marzo la votazione nelle commissioni capitoline, infine tra il 10 e il 12 la votazione in assemblea Capitolina.