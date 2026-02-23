Il dibattito attorno al nuovo stadio continua a tenere banco, ma senza particolari colpi di scena nelle ultime ore. Dopo le critiche mosse dai comitati contrari al progetto, arriva la replica istituzionale, con l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti legati alla tutela ambientale dell’area di Pietralata.

Tramite una nota ufficiale pubblicata sul sito del Comune di Roma, l’amministrazione capitolina ha risposto al comunicato dei Comitati No Stadio in merito alla presunta tutela ex lege dell’area boschiva interessata dal progetto del nuovo impianto della Roma. Gli Assessorati all’Urbanistica e all’Ambiente hanno precisato che non esisterebbe una tutela integrale del bosco di Pietralata, definito come “area ambientale degradata” e caratterizzato da essenze di scarso valore. Di seguito la nota ufficiale:

“Con riferimento alla nota diffusa dai Comitati No Stadio riguardante la tutela ex lege dell’area boscata interessata dalla realizzazione del nuovo Stadio della Roma, gli Assessorati all’Urbanistica e all’Ambiente di Roma Capitale precisano che non c’è nessuna novità riguardo al bosco di Pietralata. Non esiste infatti una tutela tout-court della zona boschiva, per altro certificata come ‘area ambientale degradata’, con essenze di scarso valore. La normativa nazionale di riferimento (Testo unico delle Foreste) consente la trasformazione di queste aree, prevedendo la compensazione dell’area boscata con la realizzazione di un’altra, analoga per metratura ed essenze. Il progetto di compensazione, che sarà presentato a breve, riguarda complessivamente circa 6 ettari all’interno del Parco centrale dello Stadio, comportando quindi un incremento sia quantitativo che qualitativo del verde disponibile, con ricadute positive sia dal punto di vista ecologico che della sicurezza e fruibilità pubblica di un’area oggi incolta e soggetta ad abbandono incontrollato di rifiuti”.