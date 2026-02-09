Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri torna a parlare della situazione stadio della Roma.

Il primo cittadino romano è intervenuto nel corso dell’inizio della sua campagna elettorale, evento andato in scena al Teatro Brancaccio, parlando degli sviluppi dello stadio giallorosso.

Le sue parole:

“Stiamo lavorando, abbiamo fatto una riunione, è uscita sui giornali, ma non era un segreto, per preparare l’assemblea capitolina e accelerare i tempi. Dovrà esprimere solo un sì o un no, ma noi speriamo e pensiamo che sarà un sì. Siamo fiduciosi che all’inizio del 2027 potranno partire i lavori veri e propri.