Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano parlando anche dello Stadio della Roma.

Questo un estratto delle sue parole:

Nel 2027 ci sarà il centenario della Roma: i tifosi aspettano il nuovo stadio.

“La prossima settimana voteremo in Giunta la delibera di conferma dell’interesse pubblico sul progetto definitivo consegnato a dicembre dalla Roma. Questo consentirà di avviare l’ultima fase autorizzativa e iniziare la conferenza dei servizi decisoria, dopo la quale ci saranno i cantieri che partiranno il prossimo anno. Lo stadio, oltreché bellissimo, consentirà la riqualificazione di un intero quadrante della città sul quale stiamo investendo molto anche con altri interventi, tra cui il RoTechnopole”.

Nel frattempo Lotito, giocando forse un po’ d’anticipo, ha presentato ufficialmente il progetto sul Flaminio.

“È molto positivo che la Lazio si voglia dotare di un impianto proprio e che intenda ristrutturare un gioiello come il Flaminio, che da anni è chiuso e versa nel degrado. Adesso ci sarà la conferenza dei servizi preliminare che consentirà di esaminare nel dettaglio i vari aspetti del progetto. Noi lavoreremo con lo stesso impegno messo sul progetto della Roma”.

I tempi dipenderanno solo in parte dal Campidoglio. Ma ritiene fattibile per il 2032 la realizzazione di entrambi?

“È assolutamente possibile”.