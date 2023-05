Stadio Roma, arriva il “si” al pubblico interesse. L’Assemblea Capitolina ha dato il suo ok per il progetto

Il verdetto tanto atteso dalla società giallorossa è arrivato. Il progetto per il nuovo Stadio della Roma ha ottenuto l’ok per il pubblico interesse. Il verdetto cercato dai Friedkin in quanto necessario alla realizzazione dell’impianto in zona Pietralata, è arrivato oggi con il voto dell’Assemblea Capitolina. La riunione, avvenuta oggi in Campidoglio, nonostante le interruzioni, ha avuto l’esito che il club giallorosso sperava. La votazione si è chiusa con 39 presenti, 35 votanti, 32 favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti.

Adesso il prossimo passo sarà in carico ai Friedkin: il club giallorosso dovrà redigere il progetto definitivo sulla cui base si procederà poi – dopo un altro passaggio in aula Giulio Cesare – alla conferenza dei servizi decisoria, ultimo atto precedente la posa della prima pietra. Il progetto finale dovrà fare attenzione ai diversi paletti posti nella delibera in questione, tra i quali la possibilità di dare la possibilità, ad almeno il 50% degli spettatori, di raggiungere l’impianto tramite il trasporto pubblico o tramite percorsi ciclopedonali.