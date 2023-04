Stadio Roma, Amodeo: “Stiamo lavorando come sempre con rigore ed efficienza. L’obiettivo è una soluzione utile alla città e ai tifosi”

Consigliere comunale della Lista civica Gualtieri, nonché Presidente della commissione urbanistica, Tommaso Amodeo, ha parlato dello Stadio della Roma a Pietralata: “Sono fiducioso che saremo in grado di dare il via libera della commissione urbanistica la prossima settimana per andare poi in aula consiliare entro la fine del mese, così come annunciato. Stiamo lavorando come sempre con rigore ed efficienza, il nostro obiettivo strategico è di arrivare ad una soluzione che sia utile alla città oltre che a tutti i tifosi della Roma”.