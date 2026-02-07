L’edizione odierna de Il Messaggero fa il punto sulla questione stadio.

Il nome scelto come commissario straordinario per gli stadi di Euro 2032 è quello di Massimo Sessa, presidente del Consiglio superiore dei Lavori pubblici che è il massimo organo consultivo della Stato. A settembre verrà fatta la lista degli impianti e Roma corre sia con l’Olimpico che con il futuro stadio di Pietralata. Entro luglio tutti i progetti definitivi vanno approvati e dotati di copertura finanziaria, con i cantieri che vanno aperti entro marzo 2027.

Questo spinge il Campidoglio ad accelerare i tempi e l’obiettivo è chiudere tutto entro fine mese questa parte dell’iter. Bisogna votare un documento che confermi il pubblico interesse al progetto Pietralata dopo quello già espresso sulla versione preliminare del progetto nel 2023.