L’iter per la realizzazione dello Stadio della Roma prosegue e il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha commentato positivamente lo stato dell’opera.

Il Ministro si è detto soddisfatto per la solidità del progetto e il dialogo efficace tra le parti coinvolte. Sulla bontà del piano presentato, ha sottolineato: “Se mi piace il progetto dello Stadio della Roma? A me piace ogni progetto che vada a buon fine, quindi quello della Roma mi sembra molto avanzato, l’amministrazione comunale mi sembra estremamente collaborativa e propositiva“.