Stadio, Raggi rassicura Friedkin ma resta il nodo delle varianti

Il Messaggero – Un breve incontro all’ambasciata americana ed un messaggio da parte di Virginia Raggi ai Friedkin: “Entro fine anno voglio approvare la delibera sullo Stadio della Roma“. La Sindaca, nelle poche parole scambiate, ha ostentato sicurezza e l’americano ha preso nota. Raggi ha chiesto a Friedkin di sostenere la città anche per gli altri progetti e lui ha promesso di voler rimanere a lungo nella Capitale. Il tycoon, inoltre, avrebbe concluso chiedendo alla giunta maggiore riserbo sulle trattative e sui prossimi incontri operativi spiegando alla Sindaca che il suo Gruppo non ha ancora concluso la due diligence sulle carte lasciate da Pallotta, comprese quelle sullo Stadio. La tempistica data dalla Raggi è tutta da confermare e vista l’aria che tira in Campidoglio è tutto quando da capire. Per ora, il nodo resta quello della mobilità e delle varianti urbanistiche da votare. Molti dentro il M5S sono scettici: senza il ponte di Traiano e senza un “rinforzo” di navette per garantire il potenziamento della Roma-Lido, il traffico su tutto il quadrante rischia seriamente di impazzire.