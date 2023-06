Prosegue il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Dopo la dichiarazione di pubblico interesse delle settimane scorse, i comitati e le associazioni contrarie al progetto hanno invitato – attraverso un comunicato stampa – il sindaco Gualtieri a un sopralluogo delle aree coinvolte nel progetto. Questo il comunicato:

“In data odierna abbiamo ufficialmente invitato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ad un sopralluogo congiunto sulle aree individuate per l’eventuale edificazione dello Stadio della Roma a Pietralata – dichiarano i cittadini dei Comitati e delle Associazioni, che proseguono – dopo il sopralluogo delle Commissioni Comunali (Patrimonio e LL.PP.) avvenuto ad aprile scorso, riteniamo auspicabile e doveroso che lo stesso sopralluogo venga effettuato anche dal Sindaco in persona”.

“Un tour dedicato alla prima carica istituzionale della nostra città che avrà così l’occasione di conoscere di persona gli abitanti ed i residenti, di vedere con i propri occhi il contesto urbano, sociale ed ambientale presente e, non ultimo per ordine di importanza, un ecosistema faunistico e vegetativo. Poiché siamo certi che il Sindaco abbia a cuore la lotta al cambiamento climatico e come ha spesso ribadito che vuole ‘rendere Roma una città vivibile, giusta, sana , sostenibile, mettendo al centro la lotta al cambiamento climatico’, siamo altrettanto sicuri che accetterà il nostro invito al sopralluogo per il 19/07/2023″.