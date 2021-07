Stadio, Pacetti (M5S): “Mai chiesto di ritirare la delibera di revoca sullo stadio di Tor di Valle”

Sulla questione Stadio continuano ad esserci luci e ombre. I terreni di Tor di Valle sono stati ceduti alla CPI di Tor di Valle, la società fondata dal magnate Vitek. La Roma ha da tempo abbondonato il progetto in quell’area, virando su una nuova zona per lo stadio. In merito a questo Giuliano Pacetti, Consigliere di Roma Capitale del Movimento 5 Stelle, ha voluto dire la sua attraverso un post condiviso sul proprio profilo Facebook: “Mai chiesto alla sindaca Raggi di ritirare la delibera di revoca sullo stadio di Tor di Valle. Iter va avanti. Uffici valuteranno se necessario attualizzare testo”