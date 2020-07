Stadio, la maggioranza dice sì: nulla osta al progetto

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – C’era da verificare soprattutto la volontà politica. Non assoluta, ma specifica. Nel senso che prima di portare il progetto dello stadio della Roma in aula il sindaco di Roma Virginia Raggi vuole essere sicura di avere in mano i numeri giusti. Niente passi falsi, insomma, perché poi andare a votare sullo stadio e magari non poterlo passare avanti sarebbe un bel boomerang elettorale. Ecco perché ieri la Raggi ha voluto questa riunione con il gruppo di consiglieri della maggioranza, per capire se effettivamente avrà la certezza di poter procedere senza intoppi. Le risposte dei consiglieri alle parole dei tecnici sono state positive e la Raggi è uscita dalla riunione con la sensazione di poter procedere. A questo punto si andrà a breve in Aula, dove si potrebbe votare anche prima della fine dell’estate.