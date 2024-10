Stadio, i nuovi rendering in Comune: “La corsa per Pietralata è ripresa”

La Repubblica (L. d’Albergo) – A distanza di tre mesi dall’ultimo appuntamento, Roberto Gualtieri e una delegazione della Roma, si sono rivisti giovedì al Campidoglio. Un passaggio necessario, soprattutto dopo l’addio di Lina Souloukou che aveva l’ultima parola anche sul progetto del nuovo stadio di Pietralata. Nel corso di questo faccia a faccia poi, al primo cittadino, è stato mostrato un video su alcuni dettagli dell’impianto che i Friedkin vorrebbero costruire alle spalle della stazione Tiburtina. La pavimentazione all’esterno dello stadio, i richiami all’architettura classica e all’antica Roma, insomma un viaggio immersivo all’interno dello stadio che verrà. Appena verrà dato il via libera, della sede londinese dello studio di architettura Populous, questo video verrà mostrato anche ai tifosi. Poi è arrivata la promessa: il progetto definitivo arriverà al Campidoglio entro la fine del 2024. A convincere il sindaco Gualtieri, Lucia Bernabé che ha spiegato il perché la Roma ce la farà.

Intanto i giallorossi hanno aperto un’interlocuzione con Ferrovie dello Stato per la realizzazione dei ponti pedonali previsti dal progetto. Poi è stato il turno della Prefettura: l’idea è quella di realizzare una curva monolitica e verticale come quella dello stadio del Borussia Dortmund, ma prima serve il via libera sotto il profilo della sicurezza. I settori in Italia possono contenere solo un certo numero di tifosi, nella speranza di ottenere una deroga. In caso contrario, andrà rivisto anche il piano sulla nuova Curva Sud.

Foto: AS Roma