Stadio, Gualtieri: “L’obiettivo è il 2027. Si preannuncia un gioiello dal punto di vista architettonico”

Roberto Gualtieri ha parlato durante la trasmissione “Amministratori e cittadini” su Rete Oro. Il sindaco di Roma è tornato sul progetto del Nuovo Stadio: “L’obiettivo è di avere lo stadio nel 2027 che è anche una data simbolica per la Roma. È uno stadio che non si porta dietro cubature, ma parchi e vie ciclopedonali. È normale che ci siano prescrizioni, la società As Roma dovrà attuarle e l’obiettivo è inaugurare lo stadio nel 2027. Le attività stanno andando molto speditamente, rispetto ad altre città d’Italia”. Poi ancora: “Si preannuncia come un gioiello dal punto di vista architettonico”.