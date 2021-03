Stadio, dopo Pasqua le aree disponibili

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – La Roma attende dopo Pasqua lo studio del Campidoglio sulle aree per il nuovo stadio. Pietralata e Torrespaccata sembrano le soluzioni più praticabili. L’orientamento è quello di costruire un staadio di massimo 50mila posti. Le aree prese in esame non necessitano di alcuna variazione al Piano Regolatore.

Vitek acquisterà comunque i terreni di Tor di Valle e il progetto cambierà con un parco a tema. Il ceco, però, ha voglia di allargarsi ancora ed è interessato a rilevare anche i terreni alla Magliana di proprietà della famiglia Toti. Intanto Eurnova potrebbe desistere dall’intenzione di citare per danni la Roma.