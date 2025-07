Stadio della Roma, via libera dal TAR: respinto il ricorso del comitato contrario a Pietralata

Nuovo passo avanti per il progetto del futuro stadio della Roma: il Tribunale Amministrativo del Lazio ha infatti respinto il ricorso presentato dal comitato “Sì al Parco, No allo Stadio”. L’istanza mirava a bloccare i lavori preliminari nell’area di Pietralata, sostenendo la presenza di specie protette, tra cui uccelli e pipistrelli in prossimità della zona destinata all’abbattimento di 26 alberi.

La decisione del TAR rappresenta un importante semaforo verde per il club giallorosso, che ora può procedere senza ulteriori ostacoli con gli scavi necessari a portare avanti la realizzazione dell’impianto. Un passaggio chiave in un percorso lungo, ma che giorno dopo giorno prende sempre più forma.