Il percorso per il nuovo stadio della Roma a Pietralata continua a muovere passi concreti, lontano dai riflettori del campo ma con un impatto potenzialmente decisivo sul futuro del club. Mentre la squadra lavora per centrare gli obiettivi stagionali, sul fronte istituzionale prosegue l’iter amministrativo che dovrà portare al via libera definitivo in Campidoglio.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Tempo, lo scorso 23 dicembre la società giallorossa ha consegnato il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo impianto. Se i tempi verranno rispettati, il 26 febbraio la delibera approderà in Giunta e il voto in Aula Giulio Cesare potrebbe arrivare nella seconda settimana di marzo. In questi giorni si sta completando la verifica sul rispetto delle prescrizioni comunali, con particolare attenzione alla sostenibilità economico-finanziaria del progetto presentato dalla proprietà dei Friedkin.

Dopo il passaggio in Giunta, il testo sarà esaminato da sei commissioni capitoline — Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Mobilità, Urbanistica e Sport — prima di tornare in assemblea per il voto definitivo del Consiglio comunale. Parallelamente si attende la ripresa degli scavi archeologici nell’area di Pietralata, mentre il club è al lavoro per ottenere gli ultimi via libera bancari sulla quota di finanziamento non coperta direttamente dalla proprietà.