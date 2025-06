Prosegue senza intoppi l’iter per il nuovo stadio della Roma, che sorgerà nel quartiere di Pietralata. A fare chiarezza sullo stato dei lavori e sulle polemiche emerse nei giorni scorsi è stato l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, che ha smentito con decisione le presunte criticità emerse a mezzo stampa.

Come riportato da AGI.it, Veloccia è intervenuto a margine dell’inaugurazione della nuova piazza di Corviale per ribadire che “non ci sono mai stati rallentamenti imputabili al Comune. L’iter sta proseguendo in modo regolare, rispettando la roadmap concordata”. L’assessore ha inoltre precisato che “sono state diffuse molte fake news”, sia in merito ai tempi burocratici che alla gestione del verde nell’area coinvolta dal progetto.

“La quantità e la qualità del verde aumenteranno, ha sottolineato. Il parco centrale sarà più grande, curato, fruibile e sicuro rispetto alle attuali aree boscate. Non ci sarà alcuna riduzione del verde, ma un incremento significativo”.

Per quanto riguarda il progetto definitivo, Veloccia ha spiegato che sarà presentato solo dopo il completamento delle indagini archeologiche, tuttora in corso. “Nel frattempo, ha concluso, i tavoli tecnici stanno lavorando su tutti gli aspetti collaterali. Il Comune continuerà a fare la sua parte, come ha sempre fatto”.