Ci sono novità sul progetto del nuovo stadio della Roma. A confermarlo è stato direttamente l’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, che ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo stato di avanzamento dell’iter:

“Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto la domanda cautelare per l’annullamento del nulla osta all’abbattimento di 26 alberi per l’esecuzione dei sondaggi archeologici a Pietralata, nell’area interessata dal progetto del nuovo stadio della AS Roma. Questa è un’altra vittoria e un’ulteriore dimostrazione della validità dell’azione dell’Amministrazione capitolina riguardo i procedimenti messi in campo. Vogliamo ringraziare l’Avvocatura ancora una volta, per la puntualità e il lavoro che sta facendo trovandosi costantemente a dover difendere Roma Capitale da attacchi strumentali. L’ennesima richiesta di sospensione è stata dunque respinta e le indagini possono andare avanti senza impedimenti. Il lavoro continua nonostante i tentativi, infondati e reiterati, di mettere in discussione l’operato di Roma Capitale e della AS Roma”.