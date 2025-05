Durante l’iniziativa “Race for the Cure”, la principale maratona del mondo dedicata alla lotta contro i tumori del seno, un partecipante ha chiesto al sindaco novità sullo Stadio della Roma: “Ma lo facciamo?”. Come riportato dal giornalista Alessio Di Francesco di Radio Roma Sound, Gualtieri ha sorriso e annuito, dicendo anche “sì” con il pollice alzato.

Esclusiva Radio Roma Sound #RaceForTheCure, partecipante si ferma sotto il palco d’onore e urla a Gualtieri: “Ma lo facciamo lo #StadiodellaRoma?”. Il Sindaco sorridente annuisce e dice di sì con il pollice alzato. #ASRoma pic.twitter.com/bMLqMC0cSb — ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) May 11, 2025