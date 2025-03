Novità sul tema stadio della Roma. Secondo quanto riportato dal giornalista Alessio Di Francesco, il Comune ha inviato una lettera al club di Trigoria in cui spiegherebbe i motivi dei ritardi degli scavi archeologici. Domani mattina il Comitato Sì Parco pubblicherà la comunicazione sui propri canali social. La realizzazione del nuovo impianto è prevista per il 2028. Anno, questo, che cozza con le idee del club, il quale avrebbe voluto inaugurare lo stesso nel 2027, anno del centenario. Il Comune, comunque, è ancora in attesa del progetto definitivo: la costruzione, quindi, ancora non può iniziare.