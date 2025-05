“A me piace da morire l’idea di fare lo stadio della Roma a Tor Vergata. Lo dissi anche all’allora amministratrice delegata della Roma, quando venne a trovarmi e a presentarmi il progetto, che quella di Tor Vergata era una idea importante, anche perché quella è un’area rimasta incompiuta. Si potrebbe pensare così anziché avere un impatto forte su una comunità come quella di Pietralata”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine dell’evento ‘Ti rispetto’, a proposito del presidio organizzato ieri dai comitati di Pietralata contro la costruzione dello stadio della Roma e della proposta di Fabio Rampelli di realizzarlo a Tor Vergata. “Però sono valutazioni che fanno gli uffici, noi facciamo una valutazione tecnica, la valutazione politica e di opportunità è in mano a Roma Capitale. Secondo me è giusto che la Roma abbia il suo stadio, così come la Lazio. Sull’ubicazione- ha detto ancora Rocca- più volte mi sono espresso anche perché c’era il progetto iniziale dell’eventuale spostamento dell’Umberto I in una zona di Pietralata, vicino al Pertini. Devo dire che le verifiche che avevamo fatto non creavano problemi, quello che ho sempre sollevato come dubbio e non mi ero sentito confortato dalle parole dell’amministratrice era sull’impatto del traffico, quindi della viabilità di quell’area perché stiamo facendo un lavoro importante per educare all’uso del mezzo pubblico, però lo si vede intorno all’Olimpico quanto poi purtroppo sia i romanisti che i laziali non amano usare i mezzi pubblici per recarsi allo stadio”.

Nella giornata di ieri l’arrivo degli addetti ai lavori ha scatenato la presenza dei manifestanti “no stadio”, che ha scaturito la decisione da parte di alcuni dirigenti della Roma a interrompere i lavori per via delle proteste. Tuttavia, il progetto del nuovo impianto giallorosso prevede anche un ampio spazio verde, all’interno del quale si potranno trovare ben 6000 alberi. Inoltre, il parco dello Stadio dovrebbe coprire una superficie di 14 ettari, cui si aggiungono i 4,7 del Parco centrale. L’attenzione all’ambiente risulta quindi uno dei fattori principali nel progetto del nuovo stadio, che non ha ancora visto presentare la sua forma definitiva ma che sicuramente sarà incentrato anche su questa importante tematica.