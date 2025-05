Pietralata, tensioni con i manifestanti “no stadio”: i dirigenti della Roma decidono di far sospendere i lavori per oggi – FOTO e VIDEO

La Roma e le sue ambizioni procedono. In campo e fuori. Questa sera (ore 20:45) la squadra di Claudio Ranieri è attesa dalla sfida con l’Atalanta. In palio tre punti che mai come questa volta vorrebbero dire Champions League. Grazie al pari (1-1) tra Lazio e Juventus, infatti, la vittoria in casa della squadra di Gasperini – tornato come forte candidato per raccogliere l’eredità di Sir Claudio – porterebbe i giallorossi in solitaria al quarto posto.

Fuori dal rettangolo di gioco, intanto, si va avanti sulla questione stadio. Poco fa nel sito di Pietralata sono arrivati i furgoni con il materiale necessario per la recinzione e il prosieguo degli scavi archeologici. Presenti anche alcuni comitati anti stadio. I manifestanti hanno inoltre ostacolato il passaggio dei camion che trasportano altre recinzioni per il cantiere degli scavi. La situazione agitata ha portato alcuni dirigenti del club ad optare per la sospensione dei lavori per oggi. Sono in corso consultazioni con le forze dell’ordine. A riportarlo è Alessio Di Francesco di Radio Roma Sound su X.

