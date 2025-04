Come era prevedibile la morte di Papa Francesco ha portato alla cancellazione dei vari impegni ordinari di tutta l’amministrazione capitolina e non solo. Legata a questa situazione è anche la consegna del progetto semidefinitivo dello stadio della Roma. Infatti come riportato da Andrea De Angelis de Il Romanista, l’invio dei documenti riguardanti il nuovo impianto sarà probabilmente spostato di qualche giorno. Quindi, almeno per oggi, non sono attese novità a breve.

Per i tanti che me lo chiedono: la morte di Papa Francesco ovviamente suggerisce di rimandare ogni consegna o comunicato di qualche giorno. Non aspettiamoci quindi novità sullo stadio oggi.#StadioDellaRoma — Andrea de Angelis (@deangelisrr) April 22, 2025

Foto: AS Roma