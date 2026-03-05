Arrivano i primi segnali incoraggianti nel percorso istituzionale che riguarda il progetto del nuovo stadio della Roma previsto nell’area di Pietralata. L’iter amministrativo è ancora lungo e articolato, ma nelle ultime ore sono arrivati due pareri favorevoli da parte delle commissioni capitoline competenti, considerati un primo passaggio significativo verso la possibile realizzazione dell’impianto.

Secondo quanto riportato dal Comitato Pro Stadio Roma, la Commissione Patrimonio ha approvato il provvedimento con 9 voti favorevoli e 2 consiglieri che non hanno partecipato al voto. Esito positivo anche per la Commissione Politiche Abitative, dove si sono registrati 7 voti favorevoli e 2 non partecipanti. In entrambi i casi è stata quindi raggiunta la maggioranza necessaria per dare un primo via libera politico al progetto dello stadio che il club giallorosso intende costruire nella zona di Pietralata.

Sull’esito delle prime commissioni è intervenuto anche il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, che sui social ha sottolineato come questo rappresenti un passaggio importante per una delle opere considerate strategiche per la città. Umberti ha evidenziato come il progetto non riguardi soltanto la realizzazione di un impianto sportivo, ma anche un più ampio intervento di rigenerazione urbana e sviluppo infrastrutturale del quadrante di Pietralata. L’iter proseguirà venerdì 6 marzo con le riunioni delle commissioni Mobilità, Urbanistica e Ambiente in mattinata, seguite nel pomeriggio dalla Commissione Sport.