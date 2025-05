Un altro passo concreto verso la realizzazione del nuovo stadio della Roma. Dopo mesi di attesa e burocrazia, questa mattina sono ufficialmente cominciati gli scavi archeologici nell’area di Pietralata, dove sorgerà il futuro impianto giallorosso. Si tratta di una fase preliminare fondamentale per ottenere il via libera definitivo alla costruzione.

Le operazioni sono iniziate nelle prime ore del mattino e rappresentano l’avvio dei rilievi necessari a valutare l’impatto archeologico dell’intervento, come previsto dalle normative italiane in materia di grandi opere. Un passaggio chiave, che conferma la volontà della società di rispettare i tempi annunciati per la presentazione del progetto definitivo.

Il club punta a inaugurare il nuovo stadio entro il 2027, anno del centenario della Roma. Il dossier, sostenuto anche dal Campidoglio, è entrato ormai nella fase operativa, e con l’inizio degli scavi, la promessa di un impianto di proprietà per il popolo romanista comincia a prendere forma.