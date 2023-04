Stadio della Roma, parere favorevole anche dalla Commissione Lavori Pubblici

Il progetto dello Stadio della Roma marcia a ritmi elevati. Oggi si è riunita la Commissione Lavori Pubblici che ha espresso il parere favorevole al piano proposto dalla società giallorossa, l’ultima a doversi esprimere. Ora, infatti, si passerà al voto in Assemblea dopo aver calendarizzato il dibattito dai capigruppo. Poi la stessa Roma dovrà presentare il progetto definitivo che avrà recepito tutte le prescrizioni indicate dal Comune e dalle relative Commissioni su cui la Giunta dovrà emettere un nuovo voto, formale, per ratificare le modifiche richieste.