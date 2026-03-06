Il progetto per il nuovo stadio della Roma a Pietralata compie un altro passo in avanti nel percorso istituzionale. Nelle ultime ore, infatti, sono arrivati segnali importanti dalle commissioni capitoline chiamate a esprimersi sulla delibera relativa al piano di fattibilità dell’impianto giallorosso, uno dei progetti infrastrutturali più rilevanti per la città.

Secondo quanto riportato da Agenzia Nova, tutte le commissioni coinvolte hanno espresso parere favorevole sulla delibera relativa al Piano di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) presentato dal club per la realizzazione del nuovo stadio a Pietralata.

Nel corso della giornata si sono riunite prima le Commissioni Mobilità, Urbanistica e Ambiente e successivamente la Commissione Sport, che ha dato a sua volta l’ok definitivo. Con il via libera di tutte le commissioni, il prossimo passaggio sarà la discussione in Aula: la riunione dell’Assemblea Capitolina per il voto sulla delibera è stata fissata per venerdì 13 marzo. Come sottolineato dal direttore generale del Comune, Paolo Ruberti, il progetto dovrà comunque affrontare “altri passaggi importantissimi” prima di arrivare alla piena realizzazione.