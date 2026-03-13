Una giornata intensa e ricca di sviluppi per la Roma, non solo sul campo ma soprattutto sul fronte istituzionale. Dopo il recente pareggio contro il Bologna in Europa League e in attesa dello scontro diretto con il Como per il quarto posto, l’attenzione si è spostata sul progetto del nuovo stadio giallorosso, snodo cruciale per il futuro del club.

Secondo quanto emerso dalla seduta dell’Assemblea Capitolina, la votazione ha registrato 46 presenti e 42 votanti, con 37 voti favorevoli e 5 astenuti, senza alcun contrario. Un risultato che conferma il sostegno politico al progetto e consente all’iter di proseguire verso le successive fasi amministrative, consolidando il percorso avviato con la presentazione del piano tecnico-economico.

Il via libera definitivo è stato poi sottolineato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha ribadito l’importanza dell’opera per la città e per il club. Il progetto del nuovo impianto rappresenta infatti una delle priorità strategiche per la crescita sportiva ed economica della Roma, destinata a rafforzare il legame con il territorio e con la propria tifoseria.