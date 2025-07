La Repubblica (E. P.) – Il TAR del Lazio ha dato pienamente ragione al Campidoglio nella vicenda legata allo sgombero di un autodemolitore situato nell’area individuata per la costruzione del nuovo stadio della Roma. La struttura, secondo quanto stabilito dai giudici amministrativi, era priva di un titolo concessorio valido e non possedeva alcuna autorizzazione che le permettesse di detenere legalmente l’area. Il Comune di Roma aveva ordinato l’allontanamento dell’attività per consentire la prosecuzione dei lavori preliminari, tra cui le indagini archeologiche necessarie alla redazione del progetto definitivo e al successivo avvio del cantiere. I gestori dell’autodemolitore avevano fatto ricorso, ma il TAR ha rigettato la loro istanza, sottolineando che «nel bilanciamento dei contrapposti interessi, prevale l’interesse pubblico alla riacquisizione dell’area».

La struttura in questione era già stata rimossa da alcuni giorni, ma ora arriva anche la conferma ufficiale da parte della giustizia amministrativa, che legittima l’azione del Campidoglio. Un passo importante che avvicina ulteriormente l’inizio dei lavori per il futuro stadio giallorosso.