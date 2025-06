Il progetto del nuovo stadio resta una delle priorità assolute per la proprietà americana della Roma. I Friedkin, fin dal loro arrivo nella Capitale, hanno mostrato grande determinazione nel voler dotare il club di un impianto di proprietà, moderno e all’altezza delle ambizioni sportive e commerciali della società. Un’opera che, nei piani della dirigenza, dovrebbe essere completata entro il 2027, anno del centenario giallorosso: una scadenza carica di significato, che potrebbe segnare un’autentica svolta nella storia del club.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, attualmente sono in corso le indagini archeologiche nell’area individuata nel quartiere di Pietralata, ma limitatamente alle zone libere da vegetazione. La Roma è in attesa del parere ufficiale del presidente del Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali, Mauro Uniformi, per accertare l’eventuale presenza di aree boschive vincolanti. Qualora il documento arrivasse nei prossimi giorni, la fase preliminare potrebbe concludersi già entro la fine di luglio, aprendo la strada alla presentazione del progetto definitivo a settembre.

Nel frattempo, si lavora alla riorganizzazione dei parcheggi, necessaria dopo l’incremento della capienza prevista a 60.000 posti. I prossimi passaggi chiave saranno l’approvazione in Campidoglio e l’avvio della conferenza dei servizi, iter fondamentali per poter finalmente avviare i lavori e dare il via a una nuova era per la Roma.