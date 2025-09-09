La vicenda legata alla costruzione del nuovo stadio della Roma continua a intrecciarsi con la giustizia amministrativa. Dopo mesi di dibattiti e autorizzazioni, si apre un nuovo fronte di contestazione, questa volta legato alla salvaguardia del verde pubblico.

Come riportato da Radio Roma Sound, il Coordinamento “Sì al Parco, No allo Stadio” ha presentato un nuovo ricorso al TAR del Lazio contro il nulla osta che consente l’abbattimento di numerosi alberi nell’area di Pietralata, scelta per ospitare l’impianto sportivo giallorosso. Secondo i ricorrenti, l’autorizzazione sarebbe affetta da gravi criticità tecniche e ambientali, non sufficientemente valutate nell’iter decisionale.

Il Coordinamento ha inoltre chiesto l’intervento dei Carabinieri Forestali per una perizia indipendente sullo stato del patrimonio arboreo e sulla correttezza delle procedure adottate. Pur precisando di non essere contrario alla costruzione dello stadio in assoluto, il gruppo ribadisce la propria opposizione alla localizzazione a Pietralata, denunciando il rischio di un impatto ambientale significativo con la perdita di alberi e spazi verdi destinati alla collettività.