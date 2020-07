Attorno allo Stadio della Roma qualcosa finalmente si muove. Come appreso dall’ANSA lunedì ci sarà una riunione in Campidoglio della maggioranza del Movimento 5 Stelle per discutere del progetto di Tor di Valle. Il meeting è stato voluto dalla stessa Sindaca Raggi che incontrerà i consiglieri di maggioranza per esaminare la due-diligence svolta sulla documentazione dopo l’inchiesta della Procura di Roma.